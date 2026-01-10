Trendyol Süper Lig'de Kayserispor; sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Jung, Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Alman futbolcu Gideon Jung, kulüple yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu.

Alman futbolcu Gideon Jung, Kayserispor ile yollarını ayırdı

Edinilen bilgilere göre Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Orta saha ve savunmada görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.

Alman futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada forma giydi ve gol ya da asist katkısında bulunmadı.

