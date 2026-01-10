İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'da bir ayrılık daha: Gideon Jung'ın yeni takımı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor; sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Jung, Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Alman futbolcu Gideon Jung, kulüple yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu.
Edinilen bilgilere göre Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Orta saha ve savunmada görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.
Alman futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada forma giydi ve gol ya da asist katkısında bulunmadı.
