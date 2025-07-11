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Süper Lig ekibine Surinamlı futbolcu! 5'inci transfer kampa katılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig ekibine Surinamlı futbolcu! 5&#039;inci transfer kampa katılıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Antalyaspor beşinci transferini tamamlamak üzere. Surinamlı futbolcu imza için şehre geldi.

Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezon çalışmalarına devam eden Antalyaspor, savunmanın solu için aradığı ismi buldu. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Kenneth Paal olacak.

Ajansspor'un haberine göre; kadrosunu Doğukan Sinik, Georgiy Dhzikiya, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’le güçlendiren kırmızı-beyazlı ekip, uzun süredir temas halinde olduğu Surinamlı futbolcuyu şehre getirdi.

İMZA İÇİN ŞEHRE GELDİ

Son olarak Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen Kenneth Paal, son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki sol bekin, Burdur’da devam eden kampa katılması bekleniyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

2017 yılında PSV’de profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu, Zwolle formasını giymesinin ardından 2022 yılında QPR’ye transfer oldu. Sözleşmesini tamamlayan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, bonservisini eline aldı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maça çıktı ve 1 gol-3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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