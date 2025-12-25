Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında, 18 takımda toplam 475 futbolcu süre buldu. Ligin ilk bölümünde 68 farklı ülkeden 0'u yerli, 265'i ise yabancı oyuncu forma giydi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarısı 17'nci hafta maçlarıyla sona ererken; şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 475 futbolcuya şans tanıdı.

32 farklı futbolcuya süre veren Fenerbahçe, en fazla oyuncu kullanan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 30 futbolcuyla Beşiktaş izledi. 21 farklı futbolcu oynatan Kasımpaşa ise en az isme görev veren takım olarak dikkati çekti.

265 YABANCI, 210 YERLİ FUTBOLCU

Süper Lig'in ilk yarısında süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı. Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu.

Ligde en fazla yabancı oyuncuya 18 isimle Gençlerbirliği şans verdi. 17'şer yabancı futbolcu oynatan Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, Başkent temsilcisini takip etti. Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerli oyunculara en fazla süre veren takım oldu.

68 ÜLKEDEN 265 YABANCI

Süper Lig’in 17 haftalık ilk yarısında 68 farklı ülkeden 265 yabancı futbolcu forma giydi.

Brezilya'dan 25, Portekiz'den 16, Nijerya'dan 11, Senegal'den 10, Fildişi Sahili ve Mali'den dokuzar, Polonya'dan 8, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Romanya'dan yedişer, Almanya ve Gana'dan altışar, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda, Kamerun, Macaristan ve Ukrayna beşer, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, İspanya, Kosova, Slovenya, Surinam, Tunus ve Yunanistan dörder, Angola, Arjantin, Gambiya, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Sırbistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları üçer, Avusturya, Benin, Curaçao, Danimarka, Gabon, Güney Kore, İran, İsveç, İsviçre, İzlanda, Jamaika, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Norveç ve Rusya'dan ikişer, Azerbaycan, Çad, Ekvador, Gine, Gine-Bissau, Gürcistan, Honduras, İrlanda, İsrail, İtalya, Karadağ, Meksika, Şili, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den birer oyuncu yer aldı.

SÜPER LİG'DE İLK YARININ FUTBOLCU RAPORU

Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları

Not: İki takımda birden forma giyen Cengiz Ünder, Dal Varesanovic, Ernest Muçi, Gökhan Sazdağı, Jakub Kaluzinski, Melih Kabasakal, Tayyip Talha Sanuç ve Uğurcan Çakır, kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

