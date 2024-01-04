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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
YARIN
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 OCAK CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 OCAK PAZAR
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi