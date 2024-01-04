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    Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

    Süper Lig&#039;de 19. haftanın hakemleri açıklandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

    YARIN

    17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

    20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

    20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    6 OCAK CUMARTESİ

    13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

    16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

    19.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

    19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

    7 OCAK PAZAR

    13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu 

    16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

    19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper LigHakem
    Haberler > Spor > Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
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