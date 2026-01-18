Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Zecorner Kayserispor’u konuk edecek. İki ekip ligde 60. kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar hem rekabette hem de son yıllardaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

REKABETTE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana Süper Lig’de oynanan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet elde etti. 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların rekabette attığı 103 gole, sarı-kırmızılı ekip 54 golle karşılık verdi. Beşiktaş, son olarak 2020 yılında Kayserispor’a mağlup olurken, bu tarihten sonra oynanan maçlarda 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul’da oynadığı 29 lig maçının 24’ünü kazandı. Taraflar 3 maçta berabere kalırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol kaydetti.

EN FARKLI VE GOLLÜ MAÇLAR

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul’da ve Kayseri’de 4-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı galibiyetlerini aldı.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’de oynanan müsabakayı 3-0 kazandı.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul’da oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı karşılaşmalar ise iki takım arasındaki en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ LİGDE 5'İNCİ SIRADA

Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak ikinci yarıya 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Kayserispor ise ligde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar haftaya 15 puan ve averajla 16. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK VAR

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası’nı üçüncü tamamlayan Nijerya Milli Takımı’nda görev yapan Ndidi maçta yer alamayacak. Tiago Djalo ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva’nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilgi yaşamadı.

Siyah-beyazlılar bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

SERGEN YALÇIN, KAYSERİ'YE SADECE 1 DEFA KAYBETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında Kayserispor’a karşı ligde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Yalçın, 2019-2020 sezonunda Kayserispor’a 3-1 kaybettikten sonra oynanan üç karşılaşmayı 2-0, 3-1 ve 4-0’lık skorlarla kazandı.

