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Süper Lig'de ayrılık! Markus Gisdol yeni sezonda olmayacağını açıkladı

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Süper Lig&#039;de ayrılık! Markus Gisdol yeni sezonda olmayacağını açıkladı
Samsunspor, Markus Gisdol, Teknik Direktör, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktörü Markus Gisdol'un yeni sezonda görev almayacağını duyurdu.

Samsunspor, sezon ortası göreve başlayan teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2023/24 Futbol Sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Sayın Markus Gisdol ile Kulüp Yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve Kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir.

Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Sayın Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir.

Sayın Gisdol, Kulübümüzden, Şehrimizden ve Taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir.

Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve Kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Sayın Markus Gisdol ve Ekibine tüm Samsunspor Camiası, Taraftarları, Yönetimi ve Çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın Kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır.

Süper Lig'de ayrılık! Markus Gisdol yeni sezonda olmayacağını açıkladı - 1. Resim

SAMSUNSPOR'U AYAĞA KALDIRDI

22 Ekim 2023 tarihinden bu yana Samsunspor'da 32 maça çıkan Gisdol, maç başı 1.50 puan ortalaması yakaladı.

Küme düşme hattında 1 puanla aldığı takımı üst sıralara çıkaran Alman hoca, ligde çıktığı 29 maçta 11 galibiyet, 9'ar beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Toplam 42 puan toplayan Gisdol, Samsunspor'u 12. sıraya çıkardı.

Samsunspor'da devam etmeme kararı alan Gisdol'un yeni sezonda Almanya Bundesliga'da görev alması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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