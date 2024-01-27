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    • Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak! Günün programı

    Süper Lig'in 23. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanından 1 puanla ayrılan Adana Demirspor, Hatayspor'u, Fatih Tekke ile çıkışa geçen Alanyaspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig&#039;de bugün 2 maç oynanacak! Günün programı
    Süper Lİg, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de 23. hafta bugün başlıyor.

    Günün ilk maçında Alanyaspor, evinde Pendikspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadele Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

    Bugünün son karşılaşmasında ise Adana Demirspor, saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak.

    SÜPER LİG 23. HAFTA PROGRAMI

    Bugün:

    16.00 Alanyaspor-Pendikspor (Alanya Oba)

    19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Yeni Adana)

    28 Ocak Pazar:

    13.00 Konyaspor-Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

    16.00 Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

    19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

    29 Ocak Pazartesi:

    17.00 İstanbulspor-Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    17.00 Kayserispor-Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

    20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

    20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper Lİg
    Haberler > Spor > Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak! Günün programı
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