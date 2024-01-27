Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak! Günün programı

Süper Lig'in 23. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanından 1 puanla ayrılan Adana Demirspor, Hatayspor'u, Fatih Tekke ile çıkışa geçen Alanyaspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 12:10 - Güncelleme:

Süper Lİg, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi