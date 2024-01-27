Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak! Günün programı
Süper Lig'in 23. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanından 1 puanla ayrılan Adana Demirspor, Hatayspor'u, Fatih Tekke ile çıkışa geçen Alanyaspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de 23. hafta bugün başlıyor.
Günün ilk maçında Alanyaspor, evinde Pendikspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadele Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.
Bugünün son karşılaşmasında ise Adana Demirspor, saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak.
SÜPER LİG 23. HAFTA PROGRAMI
Bugün:
16.00 Alanyaspor-Pendikspor (Alanya Oba)
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Yeni Adana)
28 Ocak Pazar:
13.00 Konyaspor-Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kayserispor-Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
Kaynak: Türkiye Gazetesi