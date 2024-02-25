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    • Haberler > Spor > Süper Lig'i sallayan Sivassporlu Rey Manaj'ın bonservisi belli oldu! Bülent Uygun övgüler yağdırmıştı

    Süper Lig'i sallayan Sivassporlu Rey Manaj'ın bonservisi belli oldu! Bülent Uygun övgüler yağdırmıştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig&#039;i sallayan Sivassporlu Rey Manaj&#039;ın bonservisi belli oldu! Bülent Uygun övgüler yağdırmıştı
    Sivasspor, Rey Manaj, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü Rey Manaj için birçok kulübün devreye girdiği öne sürülmüştü. Yiğidoların teknik direktörü Bülent Uygun, yıldız oyuncunun fiyatını açıkladı.

    Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pendikspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetin ardından soruları cevapladı.

    Güçlü bir takıma karşı kazandıklarını belirten Uygun, "Pendikspor’a baktığımızda Umut gibi, Thiam gibi iyi futbolcuları barındıran bir takım. Özel bir takıma karşı oyun oynadık. Bartuğ’un omzunun çıkması bütün planımızı değiştirdi. Yediğimiz golden sonra bocaladık ama hemen geri toparladık. Güçlü bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribünün esas sahipleri taraftarlarımız da yerlerine geri geldiler. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bize köstek olanlara gereken cevabı da vermeliyiz. Bugün 6.’lığa yükseldik. Durmadan çalışacağız. Sezon sonunda inşallah mutlu şeyler yaşayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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    BÜLENT UYGUN: REY MANAJ 15 MİLYON EURO 

    Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Uygun, "Manaj, ben geldiğimden beri üzerine koyarak oynuyor. Hırsını ve isteğini göstermiş olması bizim için mutluluk verici. Takımda herkes görevini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Hepsi istekli ve arzulu. Manaj’ı Fransa’dan ve İspanya’dan isteyenler var. Arabistan ve Katar’dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır. Bir fiyatı var 15 milyon Euro. Tek değişmeyen vardır o da Sivasspor’dur. Manaj hakkındaki kararı yönetim verecektir” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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