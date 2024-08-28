Sürpriz transfer gerçekleşti! Milli futbolcu Salih Özcan sezon sonuna kadar kiralandı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 28 Ağustos 2024 20:30 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 20:33 - Güncelleme:

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Transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelen Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu kariyerini Almanya'da sürdürmeye devam edecek.