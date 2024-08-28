Sürpriz transfer gerçekleşti! Milli futbolcu Salih Özcan sezon sonuna kadar kiralandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelen Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu kariyerini Almanya'da sürdürmeye devam edecek.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Salih Özcan'ın yeni adresi Wolfsburg oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık oynayacak.
EURO 2024'te A Milli Takımı ile EURO 2024'te yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Vincenzo Montella'nın en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu.
WOLFSBURG'UN PAYLAŞIMI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor