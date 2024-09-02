Tadic affetmez! Mourinho bölgesini değiştirse de Sırp yıldız için sağ sol fark etmez

Fenerbahçe’nin 35’lik yıldızı Dusan Tadic ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor. Mourinho bölgesini değiştirse de Sırp yıldız Tadic gollerini atıyor.

Emin Uluç - Fenerbahçe’nin 35’lik yıldızı Dusan Tadic ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor.

Mekân fark etmiyor

Geçen sezon sol açık oynayan Sırp forvet 56 maçta 16 gol atıp, 16 asist yaparak takımın skor yüküne en önemli katkıyı veren isimlerden biri olmuştu. Tadic, Jose Mourinho’nun göreve gelmesi ve Maximin transferiyle kendini bir anda sağ açıkta buldu. Maximin’in sol kanat performansı eleştirilse de, İrfan Can’ın yedek kalması tepki çekse de Tadic hız kesmeden işini yapmaya devam ediyor.

Her yerden atıyor

Bu sezon oynanan sekiz maça da ilk on birde başlayan Dusan Tadic, 2 gol, 5 asistle oynadı. İlk gol sevincini Alanyaspor karşısında sağ açık oynarken yaşayan Sırp oyuncu, diğer golünü de Maximin’in oyundan çıkmasıyla sol kanada çekildiğinde kaydetti. Yetenekleri ve oyun disipliniyle Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi olan Tadic’i takım arkadaşlarının da en saygı duyduğu isimlerden birisi. Sırp yıldız çalışma disipliniyle, istikrarıyla tüm takıma örnek oluyor. >