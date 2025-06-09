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Takım arkadaşı önce paylaştı, sonra sildi! Ayrılığı resmen duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Takım arkadaşı önce paylaştı, sonra sildi! Ayrılığı resmen duyurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marko Guduric'in transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Marko Guduric, önümüzdeki sezondan itibaren Olimpia Milano forması giymeye hazırlanıyor.

Sarı lacivertli taraftarların sevgilisi Guduric için Bahçeşehir maçından sonra paylaşım yapan takım arkadaşı Nigel Hayes-Davis, “Olimpa Milano, ona iyi bak...” ifadelerini kullandı. Davis, daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

2017'DE FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019-2020 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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