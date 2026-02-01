Aston Villa’nın eski teknik direktörü Dean Smith, Sky Sports’a yaptığı açıklamalarda Tammy Abraham’ın golcülüğü, karakteri ve Aston Villa’daki geçmişi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın eski teknik direktörü Dean Smith, verdiği röportajda Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, golcü futbolcunun saha içi özelliklerinden karakterine, Aston Villa taraftarıyla kurduğu bağdan takım içindeki rolüne kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“GOL ATMAYA VE BAŞARILI OLMAYA ÇOK AÇTI”

Dean Smith, Sky Sports’da yaptığı değerlendirmelerde golcü futbolcunun oyun tarzına ve karakterine dikkat çekti:

“O sadece gol atmayı seviyor. Gol atmaya ve başarılı olmaya çok aç bir oyuncuydu. Jack Grealish'i sattığımızda onu transfer etmeye çalıştık ama maalesef Chelsea çok yüksek bir para istedi, bu yüzden başka seçeneklere yönelmek zorunda kaldık. Ancak Tammy, taraftarları yeniden heyecanlandırabilecek ve onlarla bağ kurabilecek biri. Soyunma odasında da gerçekten çok sevilen birisiydi; bu da karakteri hakkında size çok şey anlatır. Onunla ilgili hatırladığım en büyük şey, antrenmanda attığı her golü sanki Premier Lig’de atılmış bir golmüş gibi kutlamasıydı.”

Tammy Abraham, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer oldu

“TARAFTARLA ARASINDA ÖZEL BİR BAĞ VAR”

Dean Smith, Tammy Abraham’ın Aston Villa taraftarıyla kurduğu bağa da özel bir parantez açtı:

“Dürüst olmak gerekirse bu herkes için iyi bir haber olacak. Villa’da geçirdiği zamanı çok sevdi, biz de onu orada görmeyi çok sevdik. O iyi bir oyuncu. Birkaç sakatlıkla boğuştu ama bunların üstesinden gelerek geri döndü; gol atmak için her zaman hırslı ve isteklidir. Buradaki asıl meydan okuma, ya Ollie Watkins ile birlikte oynamak ya da onla rekabet etmek olacak.”

Abraham, bu sezon Beşiktaş forması ile 26 maça çıktı

“KADRO DERİNLİĞİ İÇİN TAMMY GİBİ BİRİ ÖNEMLİ”

Smith, yoğun maç temposu nedeniyle kadro derinliğinin önemine vurgu yaptı:

“Artık çok fazla maç oynuyorsunuz; Villa düzenli olarak Avrupa kupalarında yer alıyor ve kupalarda da derinlere gidiyorlar. Maç sayısı çok arttığı için kadroda derinliğe ihtiyacınız var, Tammy gibi birini kadroya katmak size tam olarak bunu sağlar. Bu oyunculardan biri sakatlanabilir ve aniden diğerine ihtiyaç duyarsınız. Elinizde birkaç seçenek olması idealdir; eğer Ollie ve Tammy kadar yetenekli iki isme sahipseniz kutsanmışsınız demektir.”

Abraham çıktığı 26 karşılaşmada 13 gol ve 3 asist yaptı

“HER YOLLA GOL BULABİLEN BİR FORVET”

Deneyimli teknik adam, Tammy Abraham’ın saha içindeki özelliklerini de detaylarıyla anlattı:

“Her iki türlüsünü de yapabilir. Topla oynamada kesinlikle başarılıdır. Ayakları çok düzgün; topu alıp kontrol edebilir ve atağı yönlendirebilir. Alçaktan ya da yüksekten gelen ortalarda da sonuca gidebilir. Tammy’nin attığı gollerin tek bir tipi yoktur, farklı yollarla gol bulabilir. Her iki ayağını da iyi kullanır ve hava toplarında kesinlikle etkilidir. İnsanların onun benim dönemimdeki performansından pek fark etmediği şeylerden biri, duran toplarda ne kadar iyi bir savunmacı olduğuydu. Onu ön direğe koyardınız ve her korneri kafayla uzaklaştırırdı. Gol atmanın yanı sıra duran top savunmasında bize kesinlikle çok yardımcı olurdu.”

Tammy Abraham, bu sezon yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transfer oldu ve 26 karşılaşmada forma giydi. İngiliz golcü, 26 karşılaşmada 13 gol 3 asistlik skor katkısı verdi.

