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Tarihi yayından önceki sözleri gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım iddiası geceye damga vurdu

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Tarihi yayından önceki sözleri gündem oldu! Acun Ilıcalı&#039;nın Aziz Yıldırım iddiası geceye damga vurdu

Spor Haberleri

Daha önce Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile canlı yayına çıkmayacağını öne süren Acun Ilıcalı, dün akşamki yayının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a yönelik sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

Yıldırım ile arasında soğuk rüzgarlar esen Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile canlı yayına çıkamacağını belirterek "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözlerini dile getirmişti.

Dün akşam Habertürk'te gerçekleşen tarihi yayın sonrası Ilıcalı'nın da programı stüdyodan takip ettiği belirtildi.

Tarihi yayından önceki sözleri gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım iddiası geceye damga vurdu - 1. Resim

ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A SUÇ DUYURUSU

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında bazı ithamlarda bulunan Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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