Temsilcimiz inanılmaz top kayıplarıyla üç farklı geri düştü. Goller Fortunis, Jovetic, Chiquinho imzalıydı. Fred ve İsmail’in oyuna girişiyle ipleri eline alan Fener, Tadic (pen.) ve İrfan Can’ın goll
Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr- Güncelleme:
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Temsilcimiz inanılmaz top kayıplarıyla üç farklı geri düştü. Goller Fortunis, Jovetic, Chiquinho imzalıydı. Fred ve İsmail’in oyuna girişiyle ipleri eline alan Fener, Tadic (pen.) ve İrfan Can’ın golleriyle umutlarını yeniden yeşertti. Rövanş maçı 18 Nisan’da Kadıköy’de oynanacak.
UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de şampiyonluk yarışı verirken, Konferans Ligi’ni ön plana tutarak Süper Kupa maçına çıkmama kararı alan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olimpiakos’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. İsmail Kartal’ın Fred, İsmail ve Ferdi gibi isimleri kulübede başlatarak kadroda büyük bir sürpriz yaptığı karşılaşmada inanılmaz pas hataları yapan temsilcimiz, 3-0 geriye düşse de son bölümde attığı gollerle tura tutundu.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr