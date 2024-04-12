Temsilcimiz inanılmaz top kayıplarıyla üç farklı geri düştü. Goller Fortunis, Jovetic, Chiquinho imzalıydı. Fred ve İsmail’in oyuna girişiyle ipleri eline alan Fener, Tadic (pen.) ve İrfan Can’ın goll

AFFETMEDİLER...

Sarı lacivertliler karşılaşmanın henüz 8. dakikasında geriye düştü. Yunan ekibi önde baskısı sonrasında Çağlar’ın kötü pasıyla topu kazanırken, Fortunis ceza sahası dışından çektiği şutla Livakovic’i avladı: 1-0. 32’de bir kere daha sahne alan Fortunis bu defa savunma arkasına hareketlenen Jovetic’i gördü ve Karadağlı golcü kariyeri boyunca en iyi yaptığı şeyi yaptı, düzgün bir gol vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

UMUTLA DÖNDÜK

İkinci yarıya da iyi başlayan Olimpiakos’ta üçüncü golde ise Süper Lig esintileri vardı. 57’de daha önce ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi’nin pasında topla buluşan eski Giresunsporlu Chiquinho tam ceza sahasına girerken skoru 3-0’a getirdi. 68’de Retsos’un Osayi Samuel’e yaptığı müdahale sonrasında kazanılan penaltıyla Tadic farkı ikiye indirdi: 3-1. Fenerbahçe’yi umutlandıran gol ise 74’te Szymanski’nin akıl dolu dokunuşu sonrasında İrfan Can’dan geldi: 3-2.

Fenerbahçe’de Krunic beklentilerin çok altında kaldı. Zajc da pek farklı değildi.

İrfan Can Fenerbahçe adına hücumda oldukça etkiliydi, attığı golle ümitleri yeşertti.İsviçreli hakem maçta skora etki eden bir hata yapmadı. Pozisyonlara yakındı.