Tenzor Uluslararası Kupası 4. etabı tamamlandı! 50'den fazla yelkenci Bodrum sularına indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen J/70 yarış tekneleri arasında düzenlenen Tenzor Uluslararası Kupası Kış Serisi’nin dördüncü etap yarışları tamamlandı.

Tenzor Uluslararası Kupası J/70 Açık Kış Serisi 2023/2024'ün 4’ncü ayağı, mükemmel koşullarda Aspat Koyu'nda yoğun geçen üç günün sonunda Tenzor Team Takımından Andrei Pushkin'in muhteşem zaferiyle sona erdi.

13 takım ve 50'den fazla yelkenci, çok güçlü bir kadro ile bir kez daha Bodrum’da buluştu. 3 gün içerisinde toplam 11 kez yelkenler yarış için açıldı.

İlk gün, Cheese takımı 2-1-2 pozisyonlarında üç iyi sonuçla sıralamada ilk sırada yer aldı. Dolce Vita ise Bora Olcav'ın ekibinin sadece 1 puan gerisinde günü tamamladı.

LEVENT PEYNİRCİ: BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ GEÇTİ

Cheese takımının taktisyeni Levent Peynirci, ilk yarış gününün sonunda “Harika bir takım çalışması ile iyi bir hız yakaladık. Her şey harikaydı, hatta beklediğimizden daha iyi geçti” şeklinde açıklamada bulundu.

Yarışlara 4. Etap’ta dahil olan Gaswar takımı ilk günün üçüncüsü oldu.

Mücadele yoğunluğu yarışın ikinci gününde arttı. Akyarlar Koyu, 12-18 knot’luk mükemmel rüzgârla daha çekişmeli yarışlara sahne oldu.

İkinci günde düzenlenen dört yarışta, şans Dolce Vita takımıyla beraberdi; bir yarış kazandılar ve iki kez ikinci oldular.

Bu yarış gününün sonunda, Dolce Vita sıralamada Cheese takımının önünde yer aldı ve genel klasmanda birinci sıraya yerleşti. Dolce Vita takımının taktisyeni Alisa Kirilyuk “Suda çok sıkı mücadele nedeniyle birçok protesto durumu yaşandı, hakemler suda çok sıkı çalışmak zorunda kaldılar, ihlalleri fark ettiler ve cezalar verdiler. Neyse ki, takımımız bu zor günden başarıyla çıktı” diyerek günün değerlendirmesini yaptı.

Bu arada etkili bir takım çalışması sayesinde Tenzor Takımı, 6. sıradan 3. sıraya yükseldi, Orient JR ise onlara çok yakın puanlarla günü tamamladı. Bogatyrs, Gaswar, Hubex ve Happyhour JR takımları sırasıyla 5. ila 8. sıralarda kaldılar.

4. Etabın son yarışları için Pazar günü yelkenler bir kez daha açıldı. Son gün bazıları için oyun değiştirici bir gündü. Tenzor Takımı performansını en üst seviyeye çıkararak üst üste 3 yarışı kazanmayı başardı ve Dolce Vita takımının önüne geçerek bir zafer elde etti.

Orient JR'nin uluslararası mürettebatı 3. sıraya ulaştı ve Seri'deki ilk podyumunu kutladı.

Gaswar, Cheese ve Bogatyrs takımları ilk 6'da yer aldı.



Corinthian bölümünde IVEDI takımı başlangıçtan itibaren ilk sırayı kontrol etti ve yarışın sonuna kadar elinde tuttu. AYAZ ikinci oldu ve AZZURRO ile ASPAT takımları 3. ve 4. pozisyonları paylaştılar.

Tenzor Cup – 4. Etap sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

1. Tenzor Takımı 18 puan

2. Dolce Vita 23 puan

3. Orient JR 29 puan

4. Gaswar 37 puan

5. Cheese 41 puan

6. Bogatyrs 41 puan

7. Hubex 50 puan

8. Hapyhour JR 58 puan

9. IVEDI 68 puan

10. Ayaz 73 puan

11. Dva Topora 94 puan

12. Azzurro 99 puan

13. ASPAT 107 puan