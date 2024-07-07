TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi milli takımla gurur duyduğunu söyledi: Sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilerek Avrupa Şampiyonası'na veda etmesi hakkında konuştu. TFF Başkanı Büyükekşi, "Bizim çocuklar bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Takım'ın, gönüllerin şampiyonu olduğunu belirterek tüm oyuncularla gurur duyduğunu söyledi.

"GÖNÜLLERİMİZİN ŞAMPİYONU, HEPSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Büyükekşi, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hocamız turnuvadan önce 'adım adım gideceğiz' demişti. Önce gruptan çıktık. Sonra 16 takım arasından çeyrek finale geldik. İlk günden beri şunu söylüyoruz. Avrupa’nın en genç takımlarından bir tanesiyiz. Son 16’ya kalan en genç takımız. Bu takım birbirleriyle oynadıkça çok büyük gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu, hepsiyle gurur duyuyoruz. 'Bizim Çocuklar', bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecek. Belki bundan sonra yarı finale, finale kalacaklar. Biz bu çocuklardan bunları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolculara turnuva boyunca ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür eden Büyükekşi, "Turnuvaya başlarken Avrupa’nın en iyi 5 takımından biriydik. İlk 4 takımdan biri olmak için sahaya çıktık. İlk devrede de bu turnuvanın en güzel maçını oynadık ve 1-0 öne geçtik. Çeyrek finale büyük umutlarla geldik. İkinci devre maalesef şanssız iki gol yedik. Başta teknik heyetimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek stattaki gerek taraftar alanlarındaki taraftarlarımız gerekse de televizyon başındaki 85 milyon vatandaşımız bizi yürekten destekledi." diye konuştu.

Ay-yıldızlı futbolcuların kendilerine büyük gurur yaşattığını dile getiren Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımızla birlikte soyunma odasına girdik. Onları tebrik ettik. Çok güzel oynadılar, iyi mücadele ettiler. Statta tüm seyircilerimiz milli takımımızı alkışladı. Ben de onları alkışlıyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güzel başarılar elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.