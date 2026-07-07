Anadolu Ajansı
TFF ve Galatasaray, "Berlin Panteri"ni andı: Türk futbolunun unutulmaz ismi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, "Berlin Panteri" lakaplı milli takımın efsane kalecisi Turgay Şeren'in vefatının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Özetle DinleTFF ve Galatasaray, "Berlin Panteri"ni andı: Türk ...
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Spor az önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 10'uncu yılında andı.
- TFF, Şeren'i Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duydukları, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olarak tanımladı.
- Galatasaray Kulübü, Şeren'i efsanevi isim 'Berlin Panteri' olarak nitelendirdi.
- Her iki kurum da Turgay Şeren'i vefatının 10'uncu yılında saygı, sevgi ve rahmetle veya özlemle andıklarını belirtti.
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TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 10'uncu yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından paylaşılan mesajda, "Galatasarayımızın ve Türk futbol tarihinin efsane ismi, 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesine yer verildi.
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