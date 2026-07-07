Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, "Berlin Panteri" lakaplı milli takımın efsane kalecisi Turgay Şeren'in vefatının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 10'uncu yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından paylaşılan mesajda, "Galatasarayımızın ve Türk futbol tarihinin efsane ismi, 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesine yer verildi.

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