Thierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsun

Thierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Thierry Henry duyurdu! Zidane&#039;ın yeni görevi: Sen de biliyorsun
Spor Haberleri

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın Didier Deschamps'tan sonraki teknik direktörünü, "Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz" sözleriyle duyurdu.

Thierry Henry, Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026 tarihinde bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Thierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsun - 1. Resim

"SEN DE BİLİYORSUN, BEN DE BİLİYORUM"

Dünyaca ünlü eski futbolcu, "Zizou" lakaplı Zidane'ın yeni görevini şu sözlerle duyurdu:

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum."

TARİHİ BAŞARI

Real Madrid'den 2021 yılında ayrılan Zinedine Zidane, İspanyol devi ile üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış ve bu başarısıyla tarihe geçmişti.

Thierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsun - 2. Resim

LA LIGA, ŞAMPİYONLAR LİGİ, KULÜPLER DÜNYA KUPASI, UEFA SÜPER KUPASI...

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına geçti.Haziran 2018'e kadar görev yaptığı eflatun-beyazlılarda 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Thierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsun - 3. Resim

Mart 2019'da Madrid'de yeniden koltuğa oturan Cezayir asıllı Fransız taknik adam, Haziran 2021'de yollarını ayırdı. İkinci döneminde bir La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

