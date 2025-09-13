THY’den Eurobasket finali için özel sefer!

Konuya dair açıklamalarda bulunan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Şimdi sıra Avrupa zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga’ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları, TK-6907 / 14 Eylül / 08.15 Kupayı alıp dönmek için hazırız" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEYE ÇIKACAKLAR

Eurobasket 2025 serüvenine ev sahibi Letonya karşısında galip gelerek başlayan ay-yıldızlılar; sırasıyla Çekya, Portekiz, Estonya, Sırbistan, İsveç, Polonya ve Yunanistan’ı geçerek finalde Almanya ile eşleşti. Pazar günü Türkiye saati ile 21.00’de başlayacak mücadelede Türkiye tarihte ilk kez Eurobasket şampiyonu olmak için mücadele edecek.