Toni Kroos'tan şaşırtan karar! EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını duyurdu

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 sonrası aktif futbol hayatına son vereceğini açıkladı.

Real Madrid ile sözleşme uzatmayan Toni Kroos, futbolu bırakacağını belirterek taraftarları şaşırttı.

Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, EURO 2024 sonrası veda edeceğini söyledi.

Kroos'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her zaman söylediğim gibi; Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti. Avrupa Şampiyonası sonrasında futbolculuk kariyerimi noktalayacağım."