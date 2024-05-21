Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Toni Kroos'tan şaşırtan karar! EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını duyurdu

Toni Kroos'tan şaşırtan karar! EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Toni Kroos&#039;tan şaşırtan karar! EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını duyurdu
Toni Kroos, Real Madrid, Euro 2024, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 sonrası aktif futbol hayatına son vereceğini açıkladı.

Real Madrid ile sözleşme uzatmayan Toni Kroos, futbolu bırakacağını belirterek taraftarları şaşırttı.

Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, EURO 2024 sonrası veda edeceğini söyledi.

Toni Kroos'tan şaşırtan karar! EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını duyurdu - 1. Resim

Kroos'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her zaman söylediğim gibi; Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti. Avrupa Şampiyonası sonrasında futbolculuk kariyerimi noktalayacağım."

Düzenleyen:  - Spor
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni sezondaki adresi belli oldu! Yunus Akgün veda ettiğini duyurdu - SporYeni sezondaki adresi belli oldu! Yunus Akgün veda ettiğini duyurduUEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon avroluk dev final! Şampiyon Dublin'de belli olacak - SporUEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon avroluk dev final! Şampiyon Dublin'de belli olacakDerbinin kahramanı Çağlar Söyüncü, nişanlandı! - SporDerbinin kahramanı Çağlar Söyüncü, nişanlandı!Fatih Terim ayrılık sonrası ilk defa konuştu: Veda sözleri gündem oldu - SporFatih Terim ayrılık sonrası ilk defa konuştu: Veda sözleri gündem olduSüper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste'ye emanet - SporSüper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste'ye emanetİstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması! 5 kişiye adli işlem yapıldı - Sporİstanbul Valiliği duyurdu: Derbi sonrası 5 kişiye adli işlem
Sonraki Haber Yükleniyor...