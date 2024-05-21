Yeni sezondaki adresi belli oldu! Yunus Akgün veda ettiğini duyurdu

Galatasaray'ın sezon başı Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün, sezonu şampiyon olarak tamamlayıp, Premier Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Yıldız oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım yeni sezon öncesi dikkat çekti.

İngiltere Championship ekibi Leicester City'de şampiyon olan Yunus Akgün, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

Kiralık sözleşmesi biten milli oyuncunun yeni sezonda Galatasaray'da devam edeceği öne sürüldü.

Bonservisi alınmayan genç yıldız, "Bana inandığınız, bana 90 dakika ayırdığınız, enerjim olduğunuz için teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime, en sonuncusuna kadar bana yardım eden, beni zorlayan ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese teşekkür ederim. Başarılı bir yeni sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'ÜN LEICESTER CITY KARNESİ

İngiltere'deki ilk sezonunda Leicester City ile 34 maça çıkan Yunus Akgün, 2 gol ve 4 asist katkısında bulunmuştu.

19 Mayıs Pazar günü oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yakından takip eden Yunus Akgün, sosyal medya hesabındaki profilini güncelleyerek Galatasaray ismini ekledi.