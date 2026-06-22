İtalyan basını, Serie A ekibi Roma'nın golcü oyuncu Artem Dovbyk ile yollarını ayıracağını, yıldız oyuncuyla Süper Lig'den Trabzonspor'un da ilgilendiğini yazdı.

Roma yönetiminin, kadroda düşünmediği Artem Dovbyk ile ilgili öncelikli düşüncesinin satış olduğu belirtilirken, Trabzonspor'un kiralık formülüyle 29 yaşındaki golcüyü karosuna katmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Dovbyk'i kariyerine gelecek sezon hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmazken; transfer sürecinde gözler hem Roma'ya ulaşacak transfer tekliflerinde hem de bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde atacağı adımlarda olacak.

Artem Dovbyk (Fotoğraf: Instagram)

18 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen santrfor, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 18 maçta görev aldı. Ukraynalı futbolcu, sahada kaldığı 627 dakikada 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası