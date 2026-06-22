Türkiye Gazetesi
Trabzonspor fırsat kolluyor: Artem Dovbyk olur mu?
İtalyan basını, Serie A ekibi Roma'nın golcü oyuncu Artem Dovbyk ile yollarını ayıracağını, yıldız oyuncuyla Süper Lig'den Trabzonspor'un da ilgilendiğini yazdı.
Özetle DinleTrabzonspor fırsat kolluyor: Artem Dovbyk olur mu?
Kaydet
Spor az önce
Roma yönetiminin satışını düşündüğü Artem Dovbyk'ı, Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.
- Roma, Artem Dovbyk'ın satışı konusunda öncelikli düşünceye sahip.
- Trabzonspor, 29 yaşındaki golcüyü kiralık formülle kadrosuna katmayı planlıyor.
- Dovbyk'ın kariyerine gelecek sezon hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı.
- Transfer sürecinde Roma'ya ulaşacak teklifler ve Trabzonspor'un adımları takip edilecek.
- Ukraynalı futbolcu, geçen sezon Roma formasıyla 18 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
- Dovbyk'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
0:00 0:00
1x
Roma yönetiminin, kadroda düşünmediği Artem Dovbyk ile ilgili öncelikli düşüncesinin satış olduğu belirtilirken, Trabzonspor'un kiralık formülüyle 29 yaşındaki golcüyü karosuna katmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.
Dovbyk'i kariyerine gelecek sezon hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmazken; transfer sürecinde gözler hem Roma'ya ulaşacak transfer tekliflerinde hem de bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde atacağı adımlarda olacak.
18 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen santrfor, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 18 maçta görev aldı. Ukraynalı futbolcu, sahada kaldığı 627 dakikada 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR