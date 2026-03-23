Trabzonspor, Hakkari'den 1 puanla dönüyor
Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yüksekovaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Konuk ekip, Donjeta Halilaj'ın 65. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Yüksekovaspor, Mariem Houij'un 72. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonuçla puanını 51 yapan Trabzonspor, üçüncü sırada yer aldı. Yüksekovaspor ise 39 puanla 7. basamakta yer buldu.
