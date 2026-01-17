Trabzonspor, Kocaelispor ile 42. randevuda
Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit’te ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İkili rekabette bordo-mavililer galibiyetlerde üstün olsa da, Trabzonspor’un Kocaelispor deplasmanlarında yaşadığı zorluklar mücadele öncesi dikkat çekiyor.
Trabzonspor, yarın Kocaelispor ile 42. kez karşılaşacak olup, genel maçlarda üstünlüğü bulunmasına rağmen deplasmanlarda rakibine karşı zorlanıyor.
- Trabzonspor ve Kocaelispor, yarın İzmit'te 42. kez karşı karşıya gelecek.
- Genel maçlarda Trabzonspor'un 21-9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor (11 beraberlik).
- Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında oynadığı 20 maçın sadece 7'sini kazanabildi.
- Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanındaki son 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
- İki takım arasındaki en farklı galibiyet, Trabzonspor'un 1994-95 sezonundaki 4-0'lık skorudur.
- Ligin ilk yarısında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.
Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.
TRABZONSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR
Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.
Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.
EN FARKLI GALİBİYET TRABZONSPOR'DA
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.
Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.