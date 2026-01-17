SPOR SERVİSİ
Fransa'dan Edin Dzeko'ya sürpriz talip: 39'unda yeni transfere imza atabilir
Kadrpsuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Paris FC, Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya imza atan Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko ile temasa geçti.
Paris FC, deneyimli golcü Edin Dzeko transferiyle kadrosuna tecrübe ve liderlik katmayı hedefliyor.
- Paris FC, ara transfer döneminde santrfor arayışında. Fransız kulübü, Edin Dzeko ile temas kurdu.
- Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 53 maçta 21 gol kaydeden Dzeko, Fiorentina'da 18 maçta 2 gol attı.
Ara transfer döneminde santrfor arayışlarını sürdüren ve fark oluşturacak deneyimli bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Ligue 1 temsilcisi Paris FC, rotasını dünyaca ünlü bir futbolcuya çevirdi.
'TECRÜBE' VE 'LİDERLİK' VURGUSU
L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris kulübü, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile temas kurdu. 39 yaşındaki futbolcunun muhtemel transferinin, Paris FC adına büyük bir tecrübe ve liderlik katkısı anlamına geleceği ifade edildi.
Daha önce Inter, Roma, Manchester City ve Wolfsburg gibi kulüplerde forma giyen Dzeko, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maçta 21 gol kaydetmişti. Yıldız santrfor, Fiorentina ile 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
