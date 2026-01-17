Kadrpsuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Paris FC, Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya imza atan Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko ile temasa geçti.

Ara transfer döneminde santrfor arayışlarını sürdüren ve fark oluşturacak deneyimli bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Ligue 1 temsilcisi Paris FC, rotasını dünyaca ünlü bir futbolcuya çevirdi.

'TECRÜBE' VE 'LİDERLİK' VURGUSU

L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris kulübü, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile temas kurdu. 39 yaşındaki futbolcunun muhtemel transferinin, Paris FC adına büyük bir tecrübe ve liderlik katkısı anlamına geleceği ifade edildi.

Edin Dzeko

Daha önce Inter, Roma, Manchester City ve Wolfsburg gibi kulüplerde forma giyen Dzeko, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maçta 21 gol kaydetmişti. Yıldız santrfor, Fiorentina ile 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası