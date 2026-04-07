Trabzonspor en özel ve başarılı sezonlarından birini yaşıyor. Bordo mavililer, rakiplerinin transfer harcaması rekorlarını kırdığı bir sezonda mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışının iddialı takımı hâline geldi. Bordo mavililer bu sezon transfere sadece 38 milyon avro harcadı. Galatasaray 157 milyon, Fenerbahçe ise 124 milyon avroluk harcamalarıyla takımı yıldızlarla donattı.

EN İYİ DÖRDÜNCÜ SEZONU

Ancak Trabzonspor, Fatih Tekke önderliğinde şu ana kadar 2,25 puan ortalaması tutturarak 28. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi dördüncü sezonuna imza atmayı başardı. Bordo mavililer Galatasaray’ı evinde yenerek bu sezon ilk defa altı maçlık galibiyet serisi elde etti. Karadeniz temsilcisi bu performansıyla paranın değil, savaşı ruhun başarıyı getireceğini şimdiden gözler önüne serdi.

TARİHİN EN İYİ SEZONLARI

Trabzonspor’un 28. hafta itibarıyla puan ortalamaları:

1995-1996: 70 puan

2,50 ortalama

(Şampiyonluk kıl payı kaçtı)

2021-2022: 67 puan

2,39 ortalama (Şampiyon)

2010-2011: 66 puan

2,36 ortalama

(Şampiyonluk kıl payı kaçtı)

2025-2026: 63 puan

2,25 ortalama

(Şampiyonluk yarışında)

