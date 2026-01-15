Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili ekibin Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto'ya, Suudi Arabistan'dan transfer teklifi geldi.

Ara transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da, gelecek oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de önem kazandı. Bordo-mavili takımın hücumdaki önemli isimlerinden Felipe Augusto'ya, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öğrenildi.

Felipe Augusto

BONUSLARLA 15 MİLYON EURO

TRT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı golcü, Trabzonspor forması altında sergilediği performansla özellikle 23 yaş altı oyuncu arayışında olan Arabistan ekiplerinin dikkatini çekti. 21 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifin bonuslarla 15 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Augusto'nun isteğinin Karadeniz ekibinde kalmak olduğu ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Brezilyalı oyuncu, sezon başında 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Augusto, 19 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

KARLSBAKK GÜNDEMDE

Trabzonspor, ayrılık ihtimalini göz önüne alarak forvet takviyesi içinde alternatif isimlerini belirledi. Karadeniz temsilcisi, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Daniel Karlsbakk'ı gündemine aldı. 22 yaşındaki oyuncu, tamamlanan Norveç Ligi'nde 28 maçta 18 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası