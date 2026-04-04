Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Kimseden akıl almaya ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen Doğan, "Kimse Trabzonspor’u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum." diye konuştu.

"DEFALARCA İSTİFAYA DAVET EDİLDİM"

Taraftarların tepkisi hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca taraftarım tarafından istifaya davet edildim. Bir kez kalkıp tek bir yorum yaptım mı? Taraftar bunu yapacak, bugün de bizi sevecek. Bu işin gerçeği bu. Bunu bilmeyenler burada olmayacak." dedi.

