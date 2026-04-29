Trabzonspor için her şey son üç maçta yerle bir oldu. Alanya’da öne geçti skoru tutamadı, Başakşehir’den uzatmada gol yedi iki puandan oldu ve son Konyaspor yenilgisi ile şampiyonluk hayalinden üçüncülüğe düştü.

Kısıtlı şartlarda büyük işler başaran bir Trabzonspor vardı. Ta ki son üç lig maçına kadar. Teknik direktör Fatih Tekke, kulübe zenginliği olmamasına rağmen eldekilerin suyunu çıkarıyor ve yüksek verim alıyordu. Ancak bir yere kadar. Şampiyonluk hayallerinin kurulduğu bordo mavililer önce Alanya ile berabere kaldı. Sakat Paul Onuachu’nun yokluğunun aranacağı maçta Ozan Tufan ile öne geçilse de skor korunamadı ve çok önemli 2 kayıp geldi. Asıl yıkım ise bir sonraki hafta Başakşehir karşısında oldu.

Konyaspor - Trabzonspor

NEREDEN NEREYE!

Fırtına, kendi sahasında ve seyircisi önünde uzatmalara 1-0 önde girerken son anda gelen şok gol ağır yara aldırdı. İkincilik bile tehlikeye girerken derbi haftasında hem de Fenerbahçe’nin mağlup olduğu zaman diliminde Konya’ya yenilmek hayalleri yıktı. Fatih Tekke de sorumluluğu üstüne alıp üçüncülük hedefini gerçekçi olarak gösterdi. Sezon başı ve devre arası transfer politikasına göre üçüncülük başarı olarak görülebilir ama yaşattıkları ve kurdurduğu hayallere bakıldığında son üç maçtaki kayıp camia adına üzüntü verici.

ELDE KUPA VE İKİNCİLİK VAR

Fatih Tekke bile şampiyonluğun kaçtığını belirtirken bordo mavililer yarı finale kaldığı Türkiye Kupası’na daha çok ağırlık verecek. Üçüncü sırada ve ikinci Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde bulunan Fırtına’nın bu hedefine ulaşabilmesi de kendine bağlı değil. Göztepe, Beşiktaş (d) ve G.Birliği maçları kalan bordo mavililer bunların üçünü kazansa bile F.Bahçe’nin puan kaybını beklemek durumunda.

