CHP, yeni yol haritasında 'denenmişi denemek' formülü çıktı. Parti yönetimi ve teşkilatlarla yapılan toplantıların ardından 4 Mayıs itibarıyla geniş kapsamlı saha çalışmalarına başlanacağı, Meclis’te ise nöbet sistemine geçileceği açıklandı.

BERAT TEMİZ- CHP’de yeni yol haritası belirlemek için belediye başkanları ve parti yönetimiyle yapılan toplantılardan “denenmişi denemek” formülü çıktı. Önceki gün yedi saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla birlikte yol haritası netleşti.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında tüm teşkilatlarıyla sahaya çıkan CHP, değerlendirme toplantılarının ardından mayıs ayı itibarıyla teşkilatlarla birlikte yeniden sahaya inme kararı aldı. CHP, 4 Mayıs itibariyle genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il-ilçe teşkilatları ve sandık görevlileriyle birlikte sahaya inecek. Meclis’te ise nöbet sistemine geçilecek.

CHP'nin yeni yol haritası 'denenmişi denemek'... "Seçmende kalıcı bir etki oluşturamadık"

Partinin teşkilatlarla birlikte ağustos ayında da sahaya çıktığını ve mahalle mahalle gezildiğini hatırlatan parti kurmayları, “Denenmişi yeniden deneyeceğiz” yorumunda bulundu.

Saha çalışmalarındaki en büyük sorunun sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan kurmaylar, seçmende kalıcı bir etki oluşturamadıklarını ifade etti. Kurmaylar, parti içerisinde “aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklenemeyeceği” görüşünde olanların da bulunduğunu ifade etti.



