Trabzonspor’un Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto'nun önlenemeyen çıkışı. Cerle Brugge’den 5 milyon avroya alınan Brezilyalı, bordo mavili formayla kariyer rekoru kırdı, değeri 10 milyon avronun üzerine çıktı.

Trabzonspor’un sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge’den kadrosuna kattığı Felipe Augusto, gösterdiği performansla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dikkati çekmeye devam ediyor. Bordo mavililer, Brezilyalı oyuncuyu 5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna dâhil etmişti. Trabzonspor’a transfer olmadan önce formsuz bir görüntü çizen Augusto’nun piyasa değeri 2,2 milyon avro seviyelerine kadar gerilemişti. Belçika’da Augusto’nun iyi bir fiyata satıldığı görüşü hâkimdi.

DAHA 22 YAŞINDA

Bordo mavili yönetimin oyuncunun potansiyeline güvenerek yaptığı yatırım kısa sürede karşılığını verdi. Trabzonspor formasıyla âdeta kendine gelen 22 yaşındaki yıldız, daha sezon bitmeden kariyer rekorunu kırdı. Daha önce Corinthians’ta 29 maçta 2 gol, Cercle Brugge formasıyla ise 66 maçta 9 gol ve 6 asist üreten Augusto, Trabzonspor formasıyla 28 maçta 12 gole ulaşırken kariyerindeki gol rekorunu da kırmış oldu. Brezilyalı oyuncu, Onuachu ve Muçi ile birlikte takımın gol yükünü sırtlıyor.

HER YERDE O VAR!

Felipe Augusto, 13 maça santrfor bölgesinde çıkarken, 9 mücadelede forvet arkası, 5 karşılaşmada sağ kanat ve 1 maçta ise sol kanatta forma giydi. Augusto, oynadığı her mevkide de gol katkısı vermeyi başardı.

