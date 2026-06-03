Trabzonspor, yeni sezon öncesi Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirdi.

A Spor'da yer alan habere göre; bordo mavililer, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

6 MİLYON AVRO BONSERVİS

Karadeniz ekibi, bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.

İMZAYA GELİYOR

Trabzonspor, yeni transferi Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00 civarında İstanbul'a getirecek ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞME 4 YILLIK

Yeşil Burun Adaları Millî Takımı forması da giyen oyuncu ile Dünya Kupası başlamadan resmî sözleşme yapılması ve anlaşmanın dört yıllık olması bekleniyor.

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