Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un yeni transferinin geliş saati belli oldu
Trabzonspor, yeni sezon öncesi Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ı kadrosuna kattı.
Özetle DinleTrabzonspor'un yeni transferinin geliş saati belli...
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Spor 2 dk önce
Trabzonspor, yeni sezon öncesi Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ı transfer etti.
- Transfer için Benfica'ya yaklaşık 6 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.
- Cabral, çarşamba günü saat 13.00 civarında İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
- Oyuncu ile dört yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.
- Cabral, Yeşil Burun Adaları Millî Takımı forması giyiyor.
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirdi.
A Spor'da yer alan habere göre; bordo mavililer, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
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İMZAYA GELİYOR
Trabzonspor, yeni transferi Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00 civarında İstanbul'a getirecek ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.
SÖZLEŞME 4 YILLIK
Yeşil Burun Adaları Millî Takımı forması da giyen oyuncu ile Dünya Kupası başlamadan resmî sözleşme yapılması ve anlaşmanın dört yıllık olması bekleniyor.
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