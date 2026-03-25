İspanya temsilcisi Atletico Madrid'den sezon sonu ayrılacağı netlik kazanan Antoine Griezmann, MLS (Amerikan Futbol Ligi) ekiplerinden Orlando City SC ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 35 yaşındaki Fransız yıldızın, yeni takımında alacağı garanti ücret de belli oldu.

Orlando City SC, dünayca ünlü Fransız futbolcu Antoine Griezmann ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 35 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak, MLS ekibine katılacak.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine imza atacak olan Griezmann'ın, Orlando City'den yıllık 10 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

17 YIL SONRA BİR İLK

Profesyonel kariyerinin başladığı 2009'dan beri La Liga'da mücadele eden Griezmann, yıllar sonra yeni bir sayfa açacak. 2014-2019 arası forma giydiği Atletico Madrid'e 2021'de geri dönen yıldız isim, bu sezon 43 karşılaşmada 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

