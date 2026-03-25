Transferi resmen açıkladılar: Yeni adresi belli olan Atletico Madrid efsanesine servet
İspanya temsilcisi Atletico Madrid'den sezon sonu ayrılacağı netlik kazanan Antoine Griezmann, MLS (Amerikan Futbol Ligi) ekiplerinden Orlando City SC ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 35 yaşındaki Fransız yıldızın, yeni takımında alacağı garanti ücret de belli oldu.
- Antoine Griezmann, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak MLS ekibine katılacak.
- Griezmann, Orlando City'den yıllık 10 milyon euro garanti ücret alacak.
- Profesyonel kariyerine 2009'da başlayan Griezmann, 17 yıl sonra La Liga dışına çıkacak.
- 2021'den beri Atletico Madrid forması giyen Griezmann, bu sezon 43 maçta 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Orlando City SC, dünayca ünlü Fransız futbolcu Antoine Griezmann ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 35 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak, MLS ekibine katılacak.
10 MİLYON EURO MAAŞ
Yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine imza atacak olan Griezmann'ın, Orlando City'den yıllık 10 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.
17 YIL SONRA BİR İLK
Profesyonel kariyerinin başladığı 2009'dan beri La Liga'da mücadele eden Griezmann, yıllar sonra yeni bir sayfa açacak. 2014-2019 arası forma giydiği Atletico Madrid'e 2021'de geri dönen yıldız isim, bu sezon 43 karşılaşmada 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.