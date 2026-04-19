Trendyol 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilen Serikspor, bitime 2 hafta kala küme düşen dördüncü ve son takım oldu.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 1-0 mağlup etti.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala küme düşen dördüncü ve son takım oldu.
Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu!
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Onur Gülter, Ferhat Çalar
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Yunus Emre Dursun), Benrahou (Dk. 73 Cissokho), Adekanye (Dk. 86 Osman Kaharaman), Lindseth, Vargas (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Diony
Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü (Dk. 73 Bilal Ceylan), Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Topalli (Dk. 58 Şeref Özcan), Nalepa, Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 73 Anıl Koç)
Gol: Dk. 64 Diony (Penaltıdan) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 13 Kubilay Sönmez, Dk.90+1 Diony (Manisa FK), Dk.23 Caner Cavlan, Dk.42 Nalepa, Dk.63 Mehmet Demirözü, Dk. 67 Montes, Dk. 76 Şeref Özcan (Serikspor)