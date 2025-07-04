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Türk futbolunda şaşırtan olay! İmza atmadan görevi bıraktı, yerine gelen isim hemen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk futbolunda şaşırtan olay! İmza atmadan görevi bıraktı, yerine gelen isim hemen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zor dönemden geçen TFF 3. Lig ekibi Altay'da teknik direktörlük konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce kulüple el sıkışan ancak resmi imzayı atmadan görevi bırakan Tuna Üzümcü'nün yerine gelen isim bugün açıklandı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran, bazıları ile de sözleşme imzalayan Altay, genç çalıştırıcı Gökhan Karaaslan’la da vedalaştı.

Altay, ilk olarak teknik direktörlük görevi için Tuna Üzümcü ile ön protokol imzaladı. Üzümcü ile bir sonuca varamayan siyah beyazlılar, takımın başına Ramazan Kurşunlu'nun getirildiğini duyurdu.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili İzmir ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gelecek planlamasında önemli bir adım olarak gördüğümüz Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yapılacak imza töreni, bugün saat 11.30’da gerçekleştirilecektir. Tüm camiamıza ve büyük Altay taraftarına saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tuna Üzümcü ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada resmi imzayı atmadan görevden ayrıldığını açıklamıştı.

Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Altay camiasına... Kongre sürecinden itibaren Altay'ın tekrar başarılı olması ve kadronun korunması için bir şansı daha olduğuna inanmak istedim... İçinde bulunduğumuz süreçten en az zarar görecek şekilde Altay'ı planlamak, kadroyu elde tutmak ve güzel bir sezon öncesi kamp ve iyi bir lig başlangıcı için bir aydan daha fazla süre uğraşmama rağmen Başkan ve yönetimle maalesef en ufak bir yol alamadık. Kulübüme zaman kaybettirmemek ve zarar vermemek adına görevi bıraktığımı belirtmek isterim."

Türk futbolunda şaşırtan olay! İmza atmadan görevi bıraktı, yerine gelen isim hemen açıklandı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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