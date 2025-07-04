Türk futbolunda şaşırtan olay! İmza atmadan görevi bıraktı, yerine gelen isim hemen açıklandı

Zor dönemden geçen TFF 3. Lig ekibi Altay'da teknik direktörlük konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce kulüple el sıkışan ancak resmi imzayı atmadan görevi bırakan Tuna Üzümcü'nün yerine gelen isim bugün açıklandı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran, bazıları ile de sözleşme imzalayan Altay, genç çalıştırıcı Gökhan Karaaslan’la da vedalaştı.

Altay, ilk olarak teknik direktörlük görevi için Tuna Üzümcü ile ön protokol imzaladı. Üzümcü ile bir sonuca varamayan siyah beyazlılar, takımın başına Ramazan Kurşunlu'nun getirildiğini duyurdu.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili İzmir ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gelecek planlamasında önemli bir adım olarak gördüğümüz Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yapılacak imza töreni, bugün saat 11.30’da gerçekleştirilecektir. Tüm camiamıza ve büyük Altay taraftarına saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tuna Üzümcü ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada resmi imzayı atmadan görevden ayrıldığını açıklamıştı.

Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: