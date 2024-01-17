Türkiye’de provokatör, İsrail’de kahraman: Sagiv Jehezkel

17 Ocak 2024 12:06 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 12:09

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor’a attığı golden sonra bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Davud Yıldızını kameralara göstererek İsrail propagandası yaptı.

Jehezkel bu sebeple gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Daha sonra serbest bırakılan futbolcu İsrail’e döndü.

Antalyaspor da oyuncunun sözleşmesini feshetmek için UEFA ve FIFA ile temas halinde olduklarını açıkladı.

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İSRAİL'DE KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda yüzlerce kişi tarafından karşılanan Jehezkel, adeta bir kahramanmış gibi omuzlara alınıp sevinç gösterisi yapılarak ülkeye dönüşü kutlandı.

İsrail merkezli yayın kuruluşu Ynet’te (yinet) yer alan habere göre Jehezkel takım yöneticilerine tek amacının “Gazze’deki İsrailli rehineler için insani bir jest yapmak” olduğunu söylediğini belirtti. Hatta “Onların 100 gündür rehin tutulmasına dikkat çekmek benim için önemliydi. Provokasyon gibi bir niyetim yoktu. Türkiye’deki hassasiyeti biliyorum” diye de sözlerine eklediği ifade edildi.

