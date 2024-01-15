'Hain' Revivo'dan İsrailli Jehezkel'e küstahça destek: Sen bir şampiyonsun

15 Ocak 2024 16:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:33

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo, gözaltınan alınan Antalyasporlu Sagiv Jezhekel'e destek oldu.

Trabzonspor'a attığı gol sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyici davranışta bulunan Jehezkel, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Sözleşmesi feshedilecek olan oyuncunun ülkesine gideceği açıklandı.

HAİM REVIVO'DAN SKANDAL SÖZLER: YAZIKLAR OLSUN!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haim Revivo, Jehezkel'in fotoğrafını paylaşarak, ''Sen bir şampiyonsun adamım, güçlü ol, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin iki yüzlülüğüne. Umarım artık serbest bırakılması için Ofa'ya baskı uygulayabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Revivo'nun sözlerine Türk taraftarlar tepki göstererek kendisi için hain ifadeleri kullanıldı.

İsrailli futbolcu daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gazze için alınan saygı duruşu kararı için skandal bir açıklama yaparak, "Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdeleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz" demişti.