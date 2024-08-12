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Üçüncü takım da devrede! Zaha paylaşılamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üçüncü takım da devrede! Zaha paylaşılamıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fildişili oyuncu için Premier Lig ekipleri sıraya girdi. Tottenham da yıldız kanat oyuncusuna kanca attı.

Bu sezon transferde geç kaldığı eleştirilerine maruz kalan Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha’nın Premier Lig’e dönmesi artık an meselesi. Teknik direktör Okan Buruk’un Süper Kupa mücadelesinden sonra ligdeki Hatayspor maçı kadrosuna da almadığı Fildişili oyuncuya Ada’dan birçok talip var. Eski kulübü Crystal Palace’ın yanı sıra Leicester City, Aston Villa ve Newcastle’ın ciddi şekilde ilgilendiği kanat oyuncusunu isteyenler giderek artıyor.

POSTECOGLOU ÇOK İSTİYOR

Hazırlık turnuvasının finalinde kendi sahasında Bayern Münih’e 3-2 kaybeden Tottenham’da teknik direktör Ange Postecoglou, takıma üretici bir kanat oyuncusu katmak istiyor. Crystal Palace’ın yıldızı Eberechi Eze ile ilgilenen Londra ekibi, Wilfried Zaha’yı da gözüne kestirdi. İngiliz basınından HITC, Zaha’nın Yunan teknik adamın hedeflerinden biri olduğunu yazdı. Galatasaray yönetimi, Fildişili oyuncuyu 10 milyon avroya kiralamak istiyor. 

15 GOLE KATKISI VAR

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 43 maçta toplam 2.125 dakika süre aldı. 10 defa rakip fileleri havalandıran Fildişili yıldız, 5 de asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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