UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?

13 Aralık 2023 16:38 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:39

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi A grubunu temsilcimiz Galatasaray'ın 3. sırada tamamlanmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde son maçların tamamlanmasının ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Kullanıcılar konuya ilişkin internette en çok temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? sorularını aratmakta. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ile ilgili tüm detaylar.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray, Avrupa macerasına Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek. Galatasaray'ın, Avrupa Ligi son 32 turu'ndaki rakipleri grubunu 2. tamamlayan takımlarla olacak.

Freiburg

West Ham

Marsilya

Brighton

Betis

Rangers

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Gilloise

Rennes

Villareal

Slavia Prag

Roma

Karabağ

Molde

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.