UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?
Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kazanmasının ardından kura çekiminin yapılacağı tarih ve muhtemel rakipleri merak ediliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?
Şampiyonlar Ligi A grubunu temsilcimiz Galatasaray'ın 3. sırada tamamlanmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde son maçların tamamlanmasının ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Kullanıcılar konuya ilişkin internette en çok temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? sorularını aratmakta. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ile ilgili tüm detaylar.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray, Avrupa macerasına Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek. Galatasaray'ın, Avrupa Ligi son 32 turu'ndaki rakipleri grubunu 2. tamamlayan takımlarla olacak.
- Freiburg
- West Ham
- Marsilya
- Brighton
- Betis
- Rangers
- Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse
- Gilloise
- Rennes
- Villareal
- Slavia Prag
- Roma
- Karabağ
- Molde
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.