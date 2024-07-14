Uludağ'a 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu akın etti! Nefes kesen yarışta kazanan belli oldu

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşen Ultra Trail’de, birbirinden önemli sporcular yer aldı. Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşuldu.

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Bu yıl 7’ncisi gerçekleşen Uludağ Premium Ultra Trail’de dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon; Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşti.

Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla düzenlendi.

Uludağ 2. Oteller Bölgesi’nden UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda başlayan yarışta sporcular; Cennet Tepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan’ı geçerek başladıkları yerde finişi gördü.

2 BİN 660 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Her sene katılımcı sayısında önemli gelişme yaşayan Uludağ Premium Ultra Trail’de 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu yer aldı.

SPOR VE SANAT BİR ARADA

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra spor ve sanatı bir araya getiren organizasyonda katılımcılar, bir yandan Uludağ’da koşu deneyimi yaşadı bir yandan da konserler, grafiti sanatçısının sunduğu görsel şölen ve heykeltraşın sanatını icra ettiği çalışmalarla buluştu. Birçok aktiviteyi içinde barındıran Uludağ Premium Ultra Trail, parkur boyunca unutulmayacak anlar yaşattı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğinde belirlenen alanlarda yer alan sanatçılar, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sundu.

UPUT, Ceren Toksöz, Neyzen ve Sattas’ın sahne aldığı organizasyonda yarışçılar ve yarış severler keyifli anlar yaşadı. Ümit Şentürk’ün grafitileri ile heykeltraş Ramazan Eroğlu’nun eserleri de etkinlik alanında büyük beğeni topladı.