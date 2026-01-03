Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ümit Özat, geçen sezon oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Özat’ın “sedye” üzerinden anlattıkları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Ümit Özat, geçen sezon oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisiyle ilgili kamuoyunda tartışmalara neden olacak açıklamalarda bulundu. Özat’ın maç öncesine dair anlattıkları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ümit Özat, derbiden önce yurt dışında yaşayan bir arkadaşının kendisini aradığını belirterek, o sırada 6222 sayılı yasa kapsamında aldığı ceza nedeniyle karakola imza vermeye gittiğini söyledi. Özat, bu esnada yaptığı telefon görüşmesinde duyduklarının kendisini şaşkına çevirdiğini ifade etti.

"SEDYE" BAHSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özat’ın aktardığına göre arkadaşı, maçla ilgili bahis seçeneklerinden bahsederek “Sedye sahaya 4 kere girer” şeklinde bir seçeneğin açıldığını dile getirdi. Bu duruma anlam veremediğini belirten Özat, “Ne oluyor ki, neden girsin?” diyerek karşılık verdiğini anlattı.

Asıl dikkat çekici noktanın, bu seçeneğin karşısında “girmez” ihtimalinin bulunmaması olduğunu vurgulayan Özat, arkadaşının kendisine bu yönde bir seçeneğin olmadığını söylediğini aktardı.

"O MAÇA BAKILSIN..."

Ümit Özat, iddiasını maçta yaşananlarla ilişkilendirerek söz konusu derbide sedyenin sahaya 5 kez girdiğini hatırlattı. “Geçen sezon o maça bakılsın, sedye sahaya kaç kere girdi. Beş kez girdi. Burada sorgulanması gereken bir durum var” ifadelerini kullanan Özat, yaşananların araştırılması gerektiğini savundu.

Özat’ın bu açıklamaları, spor kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

