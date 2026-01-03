Bahis soruşturmaları kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından tutuklanan Mert Hakan Yandaş’ın yeni yıl öncesinde yayımladığı mektubun ardından, Fenerbahçe'den takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek mesajı verdi.

Fenerbahçe’de bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Mert Hakan Yandaş’a, takım arkadaşlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte ekim ayından bu yana kadro dışı bulunan İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü, sosyal medya paylaşımlarıyla Yandaş’ın yanında olduklarını gösterdi.

Fenerbahçe’de bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Mert Hakan Yandaş

Bir süredir bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, önceki gün yeni yıl dolayısıyla bir mektup yayımlayarak taraftara ve futbol camiasına seslendi. Yandaş mektubunda, kendisine verilen desteklerin büyük güç verdiğini ifade ederken, Fenerbahçe camiasının zor günlerde birlik olma özelliğine vurgu yaptı. Bu paylaşımın ardından, takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ile Çağlar Söyüncü’den destek mesajları geldi.

İrfan Can Kahveci ile Çağlar Söyüncü’den destek mesajları

İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından oğlu ve Mert Hakan Yandaş’ın birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. Çağlar Söyüncü de Yandaş’a destek veren isimler arasında yer aldı.

İrfan Can Kahveci ile Çağlar Söyüncü’den destek mesajları

Paylaşımlar, sarı-lacivertli camiada dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası