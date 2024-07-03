Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale çıkması milyonları sokağa döktü. Trafik akışını sağlamak için görevde olan bir polis memuru, kalabalığın kırmayarak 3'lü çektirdi. Vatandaşların coşkusuna ortak olan polis memuru, daha sonra trafiğin sağlıklı akışını sağladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kutlamalar sırasında trafik polisleri de sokağa dökülen vatandaşın coşkusuna ortak oldu.
VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Antalya sokakları şenlik alanına döndü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Kültür Mahallesi ve Işıklar Caddesi'nde Antalyalılar araçları ile birlikte konvoy düzenledi.
Sokağa dökülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeyrek finali doyasıya kutladı.
TRAFİK POLİSİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Kentin bazı noktalarında vatandaşların coşkusuna Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri de ortak oldu.
Karşılaşma sonrası sokaklara dökülen Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisleri vatandaşın yoğun ısrarlarını kıramayarak topluluğa üçlü çektirdi. A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincine vatandaşlarla ortak olarak üçlü çektiren trafik polisleri renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı