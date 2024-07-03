Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 14:13 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale çıkması milyonları sokağa döktü. Trafik akışını sağlamak için görevde olan bir polis memuru, kalabalığın kırmayarak 3'lü çektirdi. Vatandaşların coşkusuna ortak olan polis memuru, daha sonra trafiğin sağlıklı akışını sağladı.