Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi

Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale çıkması milyonları sokağa döktü. Trafik akışını sağlamak için görevde olan bir polis memuru, kalabalığın kırmayarak 3'lü çektirdi. Vatandaşların coşkusuna ortak olan polis memuru, daha sonra trafiğin sağlıklı akışını sağladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kutlamalar sırasında trafik polisleri de sokağa dökülen vatandaşın coşkusuna ortak oldu.

Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi - 1. Resim

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Antalya sokakları şenlik alanına döndü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Kültür Mahallesi ve Işıklar Caddesi'nde Antalyalılar araçları ile birlikte konvoy düzenledi.

Sokağa dökülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeyrek finali doyasıya kutladı.

Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi - 2. Resim

TRAFİK POLİSİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kentin bazı noktalarında vatandaşların coşkusuna Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri de ortak oldu.

Karşılaşma sonrası sokaklara dökülen Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisleri vatandaşın yoğun ısrarlarını kıramayarak topluluğa üçlü çektirdi. A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincine vatandaşlarla ortak olarak üçlü çektiren trafik polisleri renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşın çeyrek final coşkusuna polis de katıldı! Taraftarı kırmayıp üçlü çektirdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan yeni uzay istasyonu hamlesi! 2027'de fırlatılması planlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu! Nicolò Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu - SporGalatasaray'ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu!Gençlik ve Spor Bakanı'ndan UEFA'nın skandal Merih kararı sonrası dikkat çeken paylaşım - SporUEFA'nın skandal kararı sonrası dikkat çeken paylaşımUEFA'dan Merih Demiral'ın bozkurt sevincine soruşturma - SporUEFA'dan skandal karar! Bu sevinç olay olduSüper Lig devi Di Maria için gün sayıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı - SporSüper Lig devi Di Maria için gün sayıyorFenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan tepki: Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin! - SporFenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan tepkiTarım Bakanlığı'nın Merih Demiral paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Atamazsın diyoruz, dinlemiyor... - SporBakanlık paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...