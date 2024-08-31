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Ve kriz çözüldü... G.Saray transferde gaza bastı! 24 saat içinde imzaları attırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ve kriz çözüldü... G.Saray transferde gaza bastı! 24 saat içinde imzaları attırdı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası ağır eleştiriler gelince apar topar Hermoso ve İsmail Jakobs transferleri gerçekleştirildi. Köhn’ün ardından Zaha da kiralık gönderildi

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan uzun süredir beklenen transferleri bir günde bitirdi. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys’a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray’da yönetim transferde gaza bastı!

3+1 YILLIK İMZA

Sarı kırmızılılar, kötü sezon başlangıcının ardından takviyelerini hızlıca yaptı. Dursun Özbek yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un istediği sol bek ve stoper transferlerini bitirdi. Galatasaray, Mario Hermoso’yu kadrosuna kattı. Atletico Madrid’de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzaladı. 

BEŞ TAKVİYE OLDU

Bonservisi elinde olan Hermoso’nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 4,5-5 milyon avro bandında olacak. Derrick Köhn’ün, Werder Bremen’e transferi sonrasında Cimbom’un yeni sol beki de İsmail Jakobs oldu. Sarı kırmızılıların 2 haftadır temaslarda bulunduğu Monaco’nun sol beki, 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı. 25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonu ise 7,5 milyon avro…

Galatasaray bu hamlelerle birlikte yaz transfer döneminde 5 takviye (Diğer üçü Jelert, Sara ve Batshuayi) yapmış oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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