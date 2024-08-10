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Vedat Muriqi Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi devrede

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Vedat Muriqi Türkiye&#039;ye dönüyor! Süper Lig devi devrede

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon Euro bonservisle transfer olan, şu anda ise Mallorca'da top koşturan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Türkiye'ye dönüyor. İspanyol basını, Muriqi'nin Beşiktaş forması giymeye yakın olduğunu iddia etti. 

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Vedat Muriqi, yaklaşık olarak iki buçuk sezon formasını giydiği Mallorca'dan ayrılma kararı aldı.

İsmi transfer dönemlerinde zaman zaman Süper Lig devleriyle anılan Kosovalı yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'nin Türkiye'ye dönme kararı aldığını yazdı.

BEŞİKTAŞ MURİQİ İÇİN DEVREYE GİRDİ

Akşam'ın haberine göre İspanyol basını; forvet rotasyonunu daha da güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların rotasını Vedat Muriqi'ye çevirdiğini yazdı. Kartal'ın iki senelik sözleşme önerdiği Kosovalı forvetin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

Siyah beyazlı yönetimin, 30 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için satın alma seçeneği olmazsa kiralamaya yönelebileceği de aktarıldı.

87 MAÇTA 37 GOL

Mallorca formasıyla 87 maça çıkan Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda takımına 28 gol ve 9 asist ile katkı sağladı. Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlendi.

Düzenleyen:  - Spor
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