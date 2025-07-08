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'Vefa Sezonu'nda vefasız veda! 17 yıllık emeği sonrası sitem etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivasspor, Veda, Oyuncu, Futbolcu, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivasspor’da 17 yıl boyunca forma giyen Ziya Erdal, kulüpten ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, veda mesajında kulüp yönetimine sert bir sitemde bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Adı 'Vefa Sezonu' olan bir yılda, bu arma için 17 yıl boyunca ter döken oyuncularına bir teşekkürü bile çok gören vefasızları, siz şanlı Yiğidoların takdirine bırakıyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’e düşen Sivasspor’da birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. O isimlerden biri de 15 yılı A takım, 2 yılı altyapı olmak üzere tam 17 sezon boyunca kulübün formasını taşıyan Ziya Erdal oldu.

Erdal, veda mesajında birlikte yürüdüğü tüm takım arkadaşlarına, hocalarına ve taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu uzun serüvene; 4 UEFA Avrupa Kupası katılımı, Türkiye Kupası şampiyonluğu, TFF 1. Lig şampiyonluğu ve PAF Ligi zaferini sığdırdım. Her anında bu formayı gurur ve onurla taşıdım."

"SİVASSPOR YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

Sivasspor’un bir alt lige düşmesinin kendisini derinden yaraladığını belirten tecrübeli futbolcu, “İnanıyorum ki bu takım yeniden ayağa kalkacak ve Süper Lig’e dönecek. Çünkü bu kulübün arkasında yıkılmaz bir şehir ve asla vazgeçmeyen bir taraftar var” dedi.

"VEFASIZLIĞI YİĞİDOLARIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Erdal, taraftarlara özel bir parantez açarak “Her zorlu anda sahadaki yorgun bedenleri ayağa kaldıran siz oldunuz. Sadece bir taraftar topluluğu değil, bu büyük ailenin en güçlü direklerisiniz. Geride kırık bir kalp bırakmadan, sevgiyle hatırlanmak benim için en büyük zenginlik. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Bu kalp Sivasspor diye atmaya devam edecek” dedi.

Veda mesajının sonunda ise şu sitem dikkat çekti:

“Adı 'Vefa Sezonu' olan bir yılda, 17 yıl bu forma için ter döken oyuncularına bir teşekkür bile çok görülüyorsa, bunu siz şanlı Yiğidoların takdirine bırakıyorum. Sevdamız, sadakatimiz ve emeğimiz hiçbir zaman bir teşekkürle ölçülmedi, ölçülmeyecek de. Ben gönlümde her zaman Sivasspor’a ve bu güzel şehre bağlı kalacağım."

415 MAÇ, 9 GOL

Ziya Erdal, Sivasspor kariyerinde toplam 415 maça çıktı, 9 gol attı ve sahada 27 bin 809 dakika görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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