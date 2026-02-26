UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda Juventus'u eleyerek bir üst tura yükselen Galatasaray'da ilk golü atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetle adını son 16'ya yazdırdı.

"MAÇ BAŞTAN İTİBAREN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Juventus'un maçı, kendilerinin turu hak ettiğini belirten Victor Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." diye konuştu.

"ONLAR SAYESİNDE TURU ATLADIK DİYEBİLİRİZ"

Sarı kırmızılı taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Osimhen, "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." dedi.

