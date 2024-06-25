Volkan Demirel'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demirel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen ve büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in, yetkililerden bilgi aldığı gözlendi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Başın sağ olsun Volkan Demirel

Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan efsane kaptanlarımızdan ve eski yardımcı antrenörlerimizden Volkan Demirel’in değerli babası Ali Naci Demirel’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Naci Demirel’e Allah’tan rahmet; Volkan Demirel başta olmak üzere Demirel Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."