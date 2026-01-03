Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ile geçtiğimiz kasım ayında bir yıllık sözleşme imzalayan 1997 doğumlu Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan, yeni kariyerine alışmaya başladığını söylerken; "Kariyerimde daha önce bu kadar güçlü bir taraftar desteği görmemiştim" dedi.

Galatasaray Daikin forması giyen Wang Yuanyuan, ilk yurt dışı deneyimini Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Burada geçirdiğim zaman benim için çok güzel. Takıma sonradan katılmış olmama rağmen ekipteki herkes bana çok ilgi gösterdi ve büyük destek oldu. Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlangıçta adapte olmak gerçekten zordu. Buradaki her şey Çin'den tamamen farklıydı, hem antrenman düzeni hem de günlük hayat açısından. Öğrenmem gereken çok şey vardı. Ancak takımım bana çok büyük destek verdi. Herkes çok arkadaş canlısı ve sıcak insanlar. Bu sayede buradaki sürecim çok daha kolay ve sorunsuz ilerledi" şeklinde konuştu.

Wang Yuanyuan (Fotoğraf: Galatasaray.org)

"GALATASARAY'IN GÜCÜNÜN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLADIM"

GSPlus'a açıklamalarda bulunan Yuanyuan, Galatasaray taraftarıyla ilgili, "Voleybol kariyerimde daha önce bu kadar güçlü bir ritüele sahip bir taraftar desteği hiç görmemiştim. Böyle bir atmosferi sadece futbol maçlarında görmüştüm. Bu tezahürat biçimi bana çok büyük bir enerji verdi ve Galatasaray'ın gücünün nereden geldiğini daha iyi anlamamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan pozitif yorumlardan dolayı mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu, "Yurt dışına geldikten sonra Instagram kullanmayı öğrenmeye başladım ve birçok kişiden destekleyici, motive edici mesajlar aldım. Voleybol sayesinde birbirimize bağlandık. Bu da bana sporun gerçekten sınırları olmadığını hissettirdi. Yapılan yorumları görmek beni çok mutlu ediyor ve içimi ısıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK MUTFAĞI ASYA DAMAK TADINA ÇOK UYGUN"

İstanbul'daki hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çinli voleybolcu, "Denize yakın bir kafede oturup bir bardak Türk çayı ya da kahvesi eşliğinde İstanbul'un manzarasını izlemekten çok keyif alıyorum. Türk mutfağının büyük bir kısmının Asya damak tadına çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çin'de en bilinen Türk yemeği kebap. Neredeyse her yemek sokağında mutlaka bulunur. Bu yüzden buraya gelmişken en otantik halini tatmam gerekiyordu. En çok karışık kebap, sütlacı ve bol acılı atom çorbasını sevdim" sözlerini sarf etti.

Maç öncesi rutiniyle ilgili bir soruya Yuanyuan, "Küçük bir maç rutinim var. Her maçtan önce mutlaka bir kahve içerim ve bir muz yerim. Bir de kendime ait bir maç çalma listem var. Hepsini yaptıktan sonra zihnim bana 'Tamam, hazırım' diyor ve maça çok daha iyi bir ruh haliyle çıkıyorum" cevabını verdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe'den Daniele Santarelli için resmi açıklama

Haberle İlgili Daha Fazlası