Venezuela, hızlı siyasi gelişmelerle sarsılırken, ABD tarafından kaçırılan Nicolas Maduro'nun gözleri bağlı ve kelepçeli görüntüleri dünya gündemine oturdu. Liderlik boşluğunu doldurmak üzere Başkan Yardımcısı vekaleten başkanlık görevine getirildi. Bu kritik süreçte ise Elon Musk, teknoloji devi Starlink ile Venezuela halkına can simidi uzattı.

Milyarder Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink şirketinin, ülkede yaşanan hızlı siyasi gelişmeler nedeniyle Venezuela halkına 3 Şubat'a kadar ücretsiz geniş bant internet hizmeti sağlayacağını duyurdu.

X'teki paylaşımında "Venezuela halkına destek için" notunu düşen Musk, Starlink'in bu girişimiyle "kesintisiz bağlantıyı garantilemeyi" amaçladığını belirtti.

Musk, ayrıca "Venezuela artık hak ettiği refaha kavuşabilir" ifadelerini kullandı.

MADURO'NUN VEDA MESAJI

Starlink'in bu duyurusu, ABD tarfından hukuksuz bir şekilde kaçırılan Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından geldi. Maduro, gözaltına alınırken dahi muhabirlere ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarına "Mutlu Yıllar ve İyi Geceler" dileyerek vedada bulundu. Bu sarsıcı gelişmelerin ortasında, Venezuela Yüksek Mahkemesi ülkedeki liderlik boşluğunu gidermek için devreye girdi. Mahkeme, ABD'nin Nicolas Maduro'yu görevden almasının ardından, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in vekaleten başkanlık yetkilerini üstlenmesine karar verdi.

TRUMP'IN PETROL ODAKLI PLANI

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN'e yaptığı açıklamalarda durumun perde arkasına ışık tuttu. Bolton, Maduro'yu görevden alma planının Başkan Donald Trump'a ilk döneminde sunulduğunu, ancak yönetim yetkililerinin başkanı konuya "odaklanmış" tutamamaları nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti.

Elon Musk can simidi uzattı: Venezuelaya bir ay bedava internet

Bolton, Trump'ın ilk döneminde dahi "Venezuela petrolüyle çok ilgili" olduğunu ve ekibinin Trump'ı Maduro'yu görevden alma fikrine ilgi duymasını sağlamasına rağmen, onu bu konuda kalıcı olarak "odaklanmış tutamadıklarını" ifade etti. O dönemdeki muhalefetin, ekonomik baskının rejimi bölmek için yeterli olacağına inandığı da eklenen bilgiler arasındaydı.

Sonuç olarak ABD, Kongre onayı olmaksızın "büyük çaplı bir saldırı" başlatarak Venezuelaya ulusrarası hukuka ve adalete aykırı bir tutum takındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası